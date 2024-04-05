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الجمعة 05 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الزمالك يحسم ثاني جولات نهائي دوري سيدات الطائرة أمام الأهلي.. ومباراة فاصلة لتحديد البطل

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك
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فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك على النادي الأهلي بنتيجة 3-0 ضمن ثاني جولات البلاي أوف بالدور النهائي من دوري سيدات الكرة الطائرة للموسم 2023-2024 في اللقاء الذي أقيم على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وجاءت نتيجة الأشواط:
25-23
25-22
25-22


وكان فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز على نظيره الزمالك، بنتيجة 3/0 في أولى لقاءات نهائي الدوري التي أقيمت الثلاثاء الماضي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

31/29
25/21
25/15


وبذلك ستقام مباراة ثالثة وفاصلة بين الأهلي والزمالك السبت المقبل الموافق 6 أبريل لتحديد بطل الدوري بعد تعادل الفريقين 1-1 في مواجهات الدور النهائي.

ويقام الدور النهائي من دوري سيدات ورجال الكرة الطائرة بنظام البيست أوف 3 حيث يحسم الفائز بمباراتين اللقب.


يذكر أن فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج  قد تمكن من تحقيق الفوز على نظيره سموحة  بنتيجة3/1، فى ثاني جولات مباراة تحديد البرونزية فى نهائيات الدورى الممتاز للموسم المحلي 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليحصد ميدالية المركز الثالث.

 

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