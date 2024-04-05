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الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. زوارق الاحتلال تواصل قصفها على شواطئ قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي تواصل قصفها على شواطئ القطاع من الشمال للجنوب.

ومساء أمس الخميس،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من المسجد الأقصى المبارك،

وهما  فارس أبو غنام أثناء تواجده عند منطقة باب الأسباط، وحسام إياد العباسي من داخل المسجد الأقصى.

كما اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية حوسان، غرب بيت لحم، 

وتركزت في منطقة "المطينة"، عند المدخل الشرقي للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع.

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