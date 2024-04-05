الاتحاد يهزم المصري ويعتلي قمة الدوري

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أمام الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التى جمعتهما، منذ على ملعب برج العرب، بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من مسابقة الدوري الممتاز.

جاءت المباراة سريعة منذ البداية، ونجح الفريق السكندري من تسجيل الهدف في الدقيقة 2 عن طريق باهر المحمدي بالخطأ في مرماه، وبعدها حاول المصري البورسعيدي العودة في المباراة وتسجيل هدف التعادل.

وحاول بعدها كلا الفريقين في هز شباك الخصم، لكنهم فشلوا في ذلك بعدما أهدر مهاجمين عدد من الفرص الخطرة

وفي الشوط الثاني أدرك فخر الدين بن يوسف للمصري في الدقيقة ٥٤ وواصل تقدمه بتسجيل الهدف الثاني عن طريق جيلاس في الدقيقة ٦٠.

وبعدها انتفض الفريق السكندري وسجل هدفين متتاليين عن طريق بنيامين بواتج ومابولولو وشهد اللقاء اشهار البطاقة الحمراء لصلاح محسن لاعب المصري.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 27 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بفارق الأهداف عن المصري البورسعيدي الذي تجمد رصيده عند 27 نقطة.