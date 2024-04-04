أشرف حماد مديرا عاما لفرع «الرعاية الصحية» بمحافظة أسوان 

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، قرارًا بتكليف الدكتور أشرف حسين عبداللطيف حماد ، بتسيير أعمال مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة أسوان .

حصل الدكتور أشرف حماد ، على بكالوريوس الطب والجراحة بجامعة المنصورة عام 2008.

ثم دبلوم الباثولوجيا الإكلينيكية من جامعة الأزهر عام 2017 ، ثم دبلوم مهني في مكافحة العدوى من المعهد العربي للتطوير المهني المستمر عام 2015 ، ثم دبلوم في الأمراض السريرية في جامعة الأزهر. 2017

مُقيد بدرجة الماجستير في إدارة اللوجستيات الصحية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

حصل اشرف حماد على دورات مُكثفة في مكافحة العدوى ومُراقبة العدوى المُكتسبة في المستشفيات.

كما شغل حماد ، منصب نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان منذ عام 2023 ، ثم مدير العام لمستشفى أسوان التخصصي، ثم نائب مدير مستشفى أسوان التخصصي والمدير الطبي لها، ورئيس قسم المختبرات بها.

وحول هذه الحركة من التنقلات والتكليفات الموسعة للمناصب القيادية والإدارية بالهيئة، التي قام بها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، قال إن الحركة شملت ضخ دماء جديدة من الشباب والاستعانة بكوادر القطاع الخاص لتحقيق مزيد من الإنجازات، كما لفت إلى تصعيد الكوادر الشابة مشيرًا إلى أن التقييم العادل المبني على تحقيق المستهدفات ودقة تنفيذ التكليفات هو أساس التصعيد.

ولفتً إلى تمكين المرأة والشباب في الحركة، وأكد لأول مرة تكليف مساعدين لكل مدراء العموم لضمان تأهيل الصف الثاني والثالث من الكوادر، بالإضافة إلى تكليف رئيس لإقليم الصعيد استعدادًا لمحافظات الصعيد في المرحلة الثانية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

أكد أحمد السبكى، الحرص على استقطاب الكوادر البشرية والإدارية من الكفاءات بكافة القطاعات لدعم الجهاز التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية بالعديد من أهل الخبرة والكفاءات تماشيًا مع رؤية الهيئة في استمرار تطوير آليات العمل بقطاع الرعاية الصحية وفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية، كما أكد على دعم الابتكار والتنافسية على أسس موضوعية لتقديم نموذج متطور لأحد هيئات الجهاز الإداري في الجمهورية.