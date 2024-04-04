رئيس المنطقة الأزهرية بشمال سيناء يفتتح معرض الأنشطة الفنية للمعاهد

افتتح الشيخ محمد سعد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، المعرض الفنى لختام الأنشطة الفنية للمعاهد الأزهرية بشمال سيناء، وذلك بحضور حنان شفيق موجه عام التربية الفنية وعصام مصطفى مدير إدارة الشيخ زويد التعليمية وعدد من الموجهين وشيوخ المعاهد المعلمين والطلاب.

شهد المعرض العديد من الأنشطة الفنية والمعروضات والمشغولات اليدوية، وبعد اللوحات الفنية المتميزة بالطابع الإسلامى، بجانب من الأعمال الفنية التى نفذها طلاب المعاهد خلال العام الدراسي، بالإضافة إلى تنفيذ بعض أنواع الأطعمة المختلفة من أسرة الاقتصاد المنزلى، والتي تهدف إلى تدريب الطالبات على طرق الطهى الصحى، وإنتاج العديد من الأطعمة المتنوعة.

وفى كلمته أوضح رئيس المنطقة أهمية الأنشطة الفنية داخل الحجرات الدراسية، وأن الأزهر الشريف يعطي الأولوية لمثل هذه الأنشطة مما لها من أهمية إبداعية لدى الطلاب، ويحث الأزهر الشريف الطلاب على الإبداع فى كافة الأنشطة، وفى نهاية كلمته تقدم فضيلته بالشكر إلى معلمى التربية الفنية، وإلى الطلاب المشاركين، وإدارة مجمع العبور الأزهري بالعريش، لاستضافتهم المعرض الفني لهذا العام.