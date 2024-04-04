تعرف على موعد السحور وأذان الفجر في اليوم 26 لشهر رمضان

يبحث الكثيرون عن موعد السحور وأذان الفجر في اليوم 26 لشهر رمضان بجميع المحافظات،ووفقا لهيئة العامة للمساحة، قد حددت إمساكية رمضان مواعيد الإفطار والسحور وأذان المغرب والفجر، لبقية أيام الشهر الكريم مع مراعاة فرق التوقيت.



وسيكون موعد السحور كالتالي:



الجمعة 26 رمضان الموافق 5 أبريل 2024مدة ساعات الصوم 14 ساعة و6 دقائق، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:16، العشاء 7:36.

ووفقا لامساكية شهر رمضان تكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما، وأول أيامه الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة.

أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و6 دقائق، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:16، العشاء 7:36.