الأخضر يتراجع.. سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الخميس 4 أبريل 2024

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 4 أبريل 2024، تراجعًا طفيفًا في نهاية تعاملات، مسجلا في البنك المركزي 47.31 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند مستوي 47.34 للشراء و 47.44 للبيع.

وجاء أقل سعر للدولار في ميدبنك عند مستوي 47.20 للشراء و 47.30 للبيع.

وسجل أعلي سعر للدولار وسط البنوك بنهاية تعاملات اليوم في مصرف أبوظبي الأسلامي 47.45 جنيه للشراء و 47.55 للبيع.

كانت قد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي يوم الأربعاء 6 مارس 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.