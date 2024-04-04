رئيس جامعة جنوب الوادي يترأس اجتماع صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس

ترأس الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى اجتماع صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس وأسرهم بالجامعة بحضور الدكتور اسامة حسين عبد اللاه الأستاذ بكلية الطب، والدكتور

جمال عطا الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، والدكتور محمد سيد عبدالقادر، والدكتور محمد عمر، والدكتور حمدي تمام، الأساتذة بطب قنا، ومحمود خليفة مدير الحسابات والموازنة، وأحمد غريب ممثل وزارة المالية بالجامعة

واكد "عكاوي" حرص جامعة جنوب الوادي على تقديم كافة وافضل انواع الدعم والرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم وعلى السعي المستمر لتحسين الخدمات الطبية المقدمة والتيسيرات العلاجية اللازمة لهم وذلك في إطار الدور الخدمي الذي تؤديه الجامعة لكافة منتسبيها كجزء اصيل من رسالتها.

وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال بهدف التوصل لقرارات بشأنها وايضا تم مناقشة مقترحات سبل تحسين الخدمات الطبية التي يقدمها الصندوق، كما تم دراسة ومناقشة إنشاء مركز لعلاج أعضاء هيئة التدريس وأسرهم، وكذلك مناقشة سبل التعاون مع هيئة التأمين الصحي.