تعليم كفر الشيخ: 878 ألف طالب حضروا اليوم بالمدارس

قال الدكتور الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن 878 ألف طالب وطالبة، حضروا اليوم في جميع مدارس المحافظة بـ14 إدارة تعليمية .

وأضاف جودة، أنه تفقد اليوم عدداً من المدارس، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، ومتابعة امتحانات شهر مارس وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال والتلاميذ والطلاب في كافة المراحل الدراسية، مؤكداً انتظامها دون أية معوقات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ

وحرص الدكتور علاء جودة، على تفقد الفصول الدراسية وتابع امتحانات الطلاب عن شهر مارس، موجهاً بممارسة الأنشطة بمختلف أنواعه، كما تفقد وكيل المديرية ، فصول مدرستي الربع الابتدائية والاعدادية التابعتين لإدارة بلطيم التعليمية ودورات المياه للإطمئنان على نظافتها، وتفقد معامل المدرسة المتعددة، وحجرة التطوير التكنولوجي ، كما تفقد الفصول، والمكتبة وأدار نقاش مع الطلاب.

وأكد الدكتور علاء جودة ، انتظام الدراسة بـ2374 مدرسة بمحافظة كفر الشيخ، بحضور 878 ألف و165 طالب بالمحافظة، موجها بممارسة الأنشطة الطلابية، وتوجيه لجان المتابعة والأقسام، لمتابعة انتظام العملية التعليمية طوال شهر رمضان المبارك.