بالصور.. استخراج 5 ضحايا من بينهم طفلة في سقوط ميني باص ببحر طنطا

انتشل فريق الإنقاذ النهرى والحماية المدنية بمديرية أمن الغربية 5 جثث من بينهم طفلة وذلك بعد سقوط سيارة ميني باص داخل بحر طنطا بالترعة الملاحية

كان اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد حماد مأمور قسم ثان طنطا يفيد بسقوط سيارة ميني باص داخل الترعة الملاحية بطريق استاد طنطا.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وفريق الإنقاذ النهرى والحماية المدنية للبحث عن الضحايا

وتبين أن السيارة الميني باص تحمل رقم 4741 عرب حمراء اللون وسقطت داخل الترعة الملاحية وأدي ذلك لوفاة من بداخلها

تم نقل جثث الضحايا لمستشفي طنطا الجامعي وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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