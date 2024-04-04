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الخميس 04 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. استخراج 5 ضحايا من بينهم طفلة في سقوط ميني باص ببحر طنطا

السيارة بعد انتشالها
السيارة بعد انتشالها
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انتشل فريق الإنقاذ النهرى والحماية المدنية بمديرية أمن الغربية 5 جثث من بينهم طفلة وذلك بعد سقوط سيارة ميني باص  داخل بحر طنطا بالترعة الملاحية 

كان اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد حماد مأمور قسم ثان طنطا  يفيد بسقوط سيارة ميني باص داخل الترعة الملاحية بطريق استاد طنطا. 
علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وفريق الإنقاذ النهرى والحماية المدنية للبحث عن الضحايا 
وتبين أن السيارة الميني باص تحمل رقم 4741  عرب  حمراء اللون وسقطت داخل الترعة الملاحية وأدي ذلك لوفاة من بداخلها 
تم نقل جثث الضحايا لمستشفي طنطا الجامعي وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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IMG-20240404-WA0034
IMG-20240404-WA0026
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سقوط سيارة في بحر طنطا الترعه الملاحبه 5ضخايه من بينهم طفله الحماية المدنية