الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية.. تعرف عليهم

الخميس 04/أبريل/2024 - 09:57 ص

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 340 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة LLC International TMH بمبلغ (76٫203٫750) يورو لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.

كما أصدر قرارا رقم 82 لسنة 2024، بشأن منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى لاعبى وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى للمنتخب الوطنى لكرة اليد الفائز بكأس الأمم الأفريقية 2024.

وأيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 84 لسنـة 2024، منح وسام الكمال من الطبقة الثانية إلى 33 سيدة من الأمهات المثاليات.

ونشرت القرارات بالجريدة الرسيمة اليوم الخميس.

في سياق آخر أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لفترة جديدة، وذلك بالمقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته عن تقديره للشعب المصري على تجديد الثقة به رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، وقال: “أجدد العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية في بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة في كافة المجالات متسلحين في ذلك بعبق التاريخ الذي لا نظير له بعزيمة أشد رسوخا من الجبال”.

واستهل الرئيس السيسي كلمته عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لفترة جديدة بالمقر الجديد بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة بتلاوة آية من القرآن الكريم: {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}، وتوجه الرئيس السيسي بتحية شكر وتقدير لشعب مصر العظيم، وقال: "إن شعب مصر العظيم، صاحب الكلمة والقرار، رمز الأصالة والعزة والصمود، خالص التحية والتقدير لكم جميعا يا أبناء مصر الكرام على تجديد الثقة لتحمل مسئولية قيادة وطننا العظيم، لفترة رئاسية جديدة".