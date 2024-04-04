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الخميس 04 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وكيل "تعليم مطروح" يتابع مشروع إعادة تأهيل بعض المدارس

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يتابع مشروع إعادة تأهيل بعض مدارس العلمين
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تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، أعمال مشروع إعادة تأهيل مدارس الخنافيش للتعليم الأساسي والعلمين الابتدائية وبزغولة الابتدائية، والتي تأتي في إطار تفعيل المشاركة المجتمعية وتحت مظلة برتوكول التعاون بين الهيئة العامة للبترول ممثلة في شركة الحمرا أويل وجمعية الأورمان. 

وأعرب وكيل الوزارة _ في بيان اليوم _ عن سعادته بالتطوير في المدارس التي تمت صيانتها وإعادة تأهيلها، موضحاً أنه تم تزويدها بالشاشات التفاعلية والسبورات الذكية وتجهيز ملاعب خماسية مصغرة على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن منجزات منظومة المشاركة المجتمعية خاصة بإدارة العلمين وفي ضوء رؤية مصر 2030 والتي تعد من أهم الملفات التي تدعمها القيادة السياسية. 

وكيل تعليم مطروح يتابع مشروع إعادة تأهيل بعض مدارس العلمين

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مطروح العلمين تعليم مطروح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح المشاركة المجتمعية في بيان اليوم