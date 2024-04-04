مساعد وزيرة التضامن يشيد بتناول الدراما الرشيد لقضية الإدمان خاصة مسلسلي «حق عرب» و«صدفة»

* انخفاض مشاهد التدخين بدراما رمضان 2024 إلى 2.9% بعدما كانت 13% عام 2017

* %72 من الشباب يستقون معلوماتهم عن التدخين والمخدرات من الدراما



قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن هناك أكثر من مسلسل يتناول قضية الإدمان بشكل إيجابي، مثل مسلسل "صدفة "للكاتب أيمن سلامة، كان هناك مشهد هام لعلاج الإدمان تحدثوا به عن كيفيه العلاج الجمعي لتقنيات علاج الإدمان، كذلك مسلسل حق عرب اليوم، مشيرا أن لقضية الإدمان وحث المدمنين الاتصال على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان 16023” للحصول على العلاج مجانا وبأعلى معايير الجودة وفي سرية تامة.

وأوضح «عثمان» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن الخط الدرامي هذا العام تناول قضايا الإدمان بشكل إيجابي وأن المرصد الأعلامي صندوق مكافحة الإدمان يرصد كل مشاهد المخدرات والتدخين سواء كانت إيجابا أو سلبا، لافتا أن دراما 2024، التزمت بعدم الترويج لثقافة تعاطي المواد المخدرة، وانخفاض مشاهد التدخين، ومنع مشاهد تدخين الأطفال.

وأشار إلى أن مشاهد التدخين انخفضت إلى حوالى 2.9%، بعدما كانت 13% فى دراما 2017 وانخفاض مشاهد الإدمان إلى حوالى 0.3%، لافتا إلى أن خطوط دراما هذا العام أصبحت مميزة لتوعية المواطنين بطريقة غير مباشرة، وهذا يتكامل مع إطلاق المرحلة الجديدة لحملة أنت أقوى من المخدرات تحت عنوان "المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات"، لافتا إلى أنه مع تناول الدراما الرشيد لمشكلة تعاطى المواد المخدرة وإطلاق الحملة الإعلامية للصندوق لرفع الوعى بخطورة المخدرات والوقاية من الإدمان، خاصة وأن 72% من الشباب يستقون معلوماتهم عن التدخين المخدرات من العالم لاسيما عبر الدراما.

جدير بالذكر أنه على مدار السنوات الماضية نجحت جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق من خلال التواصل مع نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين وكبار كتاب الدراما والمركز الكاثوليكي للسينما لوضع معايير تضمن تناول رشيد من الأعمال الدرامية لمشكلة التدخين وتعاطى المخدرات،حيث انخفضت نسب مشاهد التدخين إلى 2.9% بعدما كانت 13% في دراما رمضان 2017 وانخفضت نسبة التعاطي الى 0.3% بعدما كانت حوالي 4%.