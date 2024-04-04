قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط منطقة أبو العجين شرق دير البلح

نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قصفًا عنيفًا استهدف محيط منطقة أبو العجين شرق دير البلح وسط قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بنسف عدد كبير من المنازل السكنية في منطقة البطن السمين جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد اليوم، 4 مواطنين فلسطينيين بينهم طفلين رضيعين وعدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا يقطنه نازحين في رفح الفلسطينية.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية على حي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، بإصابة طفلة فلسطينية بشظايا رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين وأضافت، أنه تم نقل الطفلة إلى المستشفى، ويتم التعامل مع الحالة.

وأمس الأربعاء، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية بطائراتها على مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ونتج عن تلك الاستهداف استشهاد مواطنين فلسطينيين وإصابة 15 آخرين.

كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلًا في حي السلطان غرب رفح، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية على دير البلح وسط قطاع غزة، وقصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي حي الزيتون في مدينة غزة.