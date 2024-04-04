منظمات دنماركية ترفع دعوى قضائية ضد حكومتها لوقف صادراتها لإسرائيل

رفعت منظمات غير حكومية في الدنمارك دعوى قضائية ضد الحكومة لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، لاستخدام تلك الأسلحة ضد مدنيين في قطاع غزة.

ووفقًا ل(يورو نيوز)، في بيان مشترك أصدرته، الأربعاء، عدة منظمات غير حكومية في الدنمارك، بينها منظمة العفو الدولية وأوكسفام الدنمارك، أكدت هذه المنظمات أن بعض الأسلحة والمعدات العسكرية التي صدّرتها الدنمارك بشكل مباشر أو غير مباشر إلى إسرائيل "استُخدمت للمساهمة في إبادة جماعية محتملة"، وهو ما يتعارض مع معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة.

وأشار البيان إلى رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية وجهاز الشرطة بهدف حماية المدنيين في غزة، وللتأكد من عدم مساهمة الدنمارك في الجرائم ضد المدنيين.