ads
الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

منظمات دنماركية ترفع دعوى قضائية ضد حكومتها لوقف صادراتها لإسرائيل

الجيش الدنماركي
الجيش الدنماركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 رفعت منظمات غير حكومية في الدنمارك دعوى قضائية ضد الحكومة لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، لاستخدام تلك الأسلحة ضد مدنيين في قطاع غزة.

ووفقًا ل(يورو نيوز)، في بيان مشترك أصدرته، الأربعاء، عدة منظمات غير حكومية في الدنمارك، بينها منظمة العفو الدولية وأوكسفام الدنمارك، أكدت هذه المنظمات أن بعض الأسلحة والمعدات العسكرية التي صدّرتها الدنمارك بشكل مباشر أو غير مباشر إلى إسرائيل "استُخدمت للمساهمة في إبادة جماعية محتملة"، وهو ما يتعارض مع معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة.

وأشار البيان إلى رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية وجهاز الشرطة بهدف حماية المدنيين في غزة، وللتأكد من عدم مساهمة الدنمارك في الجرائم ضد المدنيين.

منظمات دنماركية دعوى قضائية ضد الحكومة صادرات إسرائيل