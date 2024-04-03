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الأربعاء 03 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

محمد سالم وأمادو يقودان المقاولون أمام الجونة في الدوري

عودة
عودة
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أعلن الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة تشكيلة الذئاب للقاء الجونة في الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدورى الممتاز على ستاد خالد بشارة بالجونة.

وجاءت تشكيلة الذئاب على النحو التالي:

 

في حراسة المرمي: محمود أبو السعود

خط الدفاع: فاروقا نور الدين وأحمد علاء ولؤي وائل  وجوزيف اوشايا

خط الوسط: معز امولو ومحمد حسن عنتر وعمار حمدي 

خط الهجوم: محمد سالم وأمادو نياس  

يدخل المقاولون اللقاء رافعاً شعار الفوز لتحسين ترتيب الذئاب في جدول الدورى ويحتل المقاولون المركز  قبل الأخير في جدول الدورى برصيد 9 نقاط.

محمود أبو السعود المقاولون العرب الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب محمد سالم وامادو انياص