محمد سالم وأمادو يقودان المقاولون أمام الجونة في الدوري

أعلن الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة تشكيلة الذئاب للقاء الجونة في الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدورى الممتاز على ستاد خالد بشارة بالجونة.

وجاءت تشكيلة الذئاب على النحو التالي:

في حراسة المرمي: محمود أبو السعود

خط الدفاع: فاروقا نور الدين وأحمد علاء ولؤي وائل وجوزيف اوشايا

خط الوسط: معز امولو ومحمد حسن عنتر وعمار حمدي

خط الهجوم: محمد سالم وأمادو نياس

يدخل المقاولون اللقاء رافعاً شعار الفوز لتحسين ترتيب الذئاب في جدول الدورى ويحتل المقاولون المركز قبل الأخير في جدول الدورى برصيد 9 نقاط.