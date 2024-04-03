تحرير 4 محاضر تموينية خلال حملة مكبرة بمدينة العريش

شنت مديرية التموين بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، حملة تموينية مشكلة من الأجهزة الرقابية بالمديرية بالمرور على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومحلات الجزارة بمدينة العريش للتأكد من الالتزام بالأسعار والاعلان عنها وكذلك مطابقة الفواتير بالمنتجات.

جاء ذلك فى إطار المتابعات الميدانية لمديرية التموين وتنفيذا لتعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين و الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

كما جري المرور على محطة الغاز بالمنطقة الصناعية بالعريش وجري عمل جشنة على الموازين وتم التنبية على المدير المسئول باستخراج فواتير لكل متعهد نقل وفى حالة عدم تنفيذ التعليمات سيتم اتخاز الإجراء القانونى ضده .

وأسفرت الحمله عن تحرير عدد ٤ محضر عدم إعلان عن الاسعار وجاري توالي وتكثيف الحملات التموينية على جميع ارجاء المحافظة .

كما عقد اجتماع برئاسة رأفت العبد مدير مديرية التموين بشمال سيناء وبحضور صلا ح سلمى وكيل المديريه والاجهزة الرقابية بالمديرية لوضع آلية العمل خلال اجازه عيد الفطر المبارك .

وأكد رأفت على ضرورة تكثيف الحملات التموينية لضبط المخالفين والمتلاعبين بصحة وسلامة المواطنين كما أكد على تواجد غرفة عمليات المديريه والادارات التموينيه على مدار الساعه لاستقبال اى شكوى والعمل على سرعة حلها وأكد بأن جميع الخدمات التموينية تعمل خلال العيد على أكمل وجه وبكامل طاقتها.