حكومة النمسا تبحث الترتيبات الخاصة بانتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي

شهد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء النمساوي الذي عُقد اليوم، برئاسة المستشار الفيدرالي كارل نيهمر، مناقشات حول الترتيبات الخاصة بانتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي المقررة في التاسع من يونيو المقبل، بالإضافة إلى الترتيبات المتعلقة بانتخابات البرلمان النمساوي المقررة في شهر سبتمبر القادم.

حضر الاجتماع نائب المستشار فيرنر كوجلر، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة النمساوية، حيث تمت مناقشة الخطط والتحضيرات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس وفعال.

وفي سياق آخر، أعلن المستشار النمساوي كارل نيهمر عن تقديم الحكومة النمساوية لتسهيلات جديدة في تملك العقارات والأراضي في البلاد، بهدف تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات الإدارية المتعلقة بالعقارات، وتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري في البلاد.

في تصريحات صادرة اليوم الأربعاء، أعلن المستشار قرارًا هامًا يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين. تم إطلاق حملة الإسكان الشاملة اعتبارًا من الأول من أبريل الجاري، بهدف توفير المساكن والعقارات بتكلفة أقل مما كان متوقعًا.

وفي سياق الحملة، تم اتخاذ قرار بإلغاء رسوم تسجيل الأراضي كجزء من حزمة من المزايا المستقبلية المقررة للإسكان، وهذا الإجراء من المتوقع أن يوفر ما يصل إلى 11500 يورو لكل مواطن يسعى لتملك مسكنه الخاص.