تشكيل هجومى متوقع لمانشستر سيتى فى قمة أستون فيلا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام التاسعة والربع من مساء اليوم الأربعاء، نحو قمة الجولة الـ31 من قمة الدورى الإنجليزى "البريميرليج"، حيث يستضيف فريق مانشستر سيتى، نظيره أستون فيلا، وذلك على ملعب "الاتحاد".

ومن المتوقع أن يدخل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، المباراة بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمي: أورتيجا.

خط الدفاع: ريكو لويس - مانويل أكانجي - روبن دياز - يوشكو جفارديول.

خط الوسط: كيفين دي بروين - رودري - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند - جيريمي دوكو.



وستكون تلك المباراة ثأرية للإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتى، أمام مواطنه أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا، بعدما انتهت مباراة الدور الأول بفوز أصحاب قلعة "فيلا بارك"، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 15.

ويسعى فريق مانشستر سيتى في تلك المواجهة الصعبة لحصد الثلاث نقاط، لمواصلة بقائه في المنافسة على قمة الدوري والحفاظ على اللقب للمرة الرابعة على التوالي.

ويحتل فريق مانشستر سيتى المركز الثالث برصيد 64 نقطة، حصدها من 30 جولة، حقق الفوز فى 19 جولة، وتعادل فى 7، وخسر فى 3 مباريات، بفارق نقطة وحيدة عن أرسنال الوصيف.

على جانب آخر؛ يخوض أستون فيلا مواجهة صعبة فى ظل منافسته الشرسة مع توتنهام على المركز الرابع.

وينافس فريق أستون فيلا، على المركز الرابع، الذى يحتله برصيد 59 نقطة، وذلك من 30 جولة، حقق الفوز خلالها فى 18 مباراة، وكان التعادل حاضرا فى 5 جولات وتعرض للهزيمة فى 7 لقاءات.