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الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ضبط 6 قضايا خلال 24 ساعة.. "الداخلية" تواصل مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-

 فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (6) قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ : ضبط قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها : ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية : ضبط (2101) مخالفة مرورية متنوعة.  

فى مجال الأمن العام : ضبط (22) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (216) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

أمن المنافذ وزارة الداخلية التهريب خلال 24 ساعة مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية