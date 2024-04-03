ضبط 6 قضايا خلال 24 ساعة.. "الداخلية" تواصل مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (6) قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ : ضبط قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها : ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية : ضبط (2101) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام : ضبط (22) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (216) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.