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الأربعاء 03 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مصرع وإصابة 4 شباب في تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف
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لقي شابان مصرعهما فيما أصيب اثنان آخران، في حادث مروري، اليوم الأربعاء، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد. 

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثتين ومصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي. 

تبين تصادم دراجتين ناريتين بالطريق الواصل بين مدينة الفرافرة وقرية النهضة التابعة للمركز في منطقة الكيلو 12 من الطريق أسفر عن مصرع كل من علي عادل محمد، 21 عامًا، محمود يوسف جويد، 20 عامًا، فيما أصيب كل من حمدان عادل محمد، 22 عامًا، وليد ميسرة حسن، 22 عامًا بإصابات وجروح مختلفة. 

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثث المتوفيين والمصابين لمستشفى الفرافرة المركزي وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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