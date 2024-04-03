خبير: نشهد انطلاقة جديدة في الاقتصاد مع تجدد تولي الرئيس السيسي

علق الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي فترة ولاية جديدة، قائلا: “إنها ستكون انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري، خاصة أن مصر أحدثت ثورة إصلاحية خلال السنوات الماضية، بما يؤهلنا لتحقيق طفرة في الاقتصاد مستقبلا”.

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي عقب التنصيب تحدث عن الاقتصاد المصري بشكل مختصر ولكن شامل، حيث إن الرئيس السيسي وضع خطة شاملة لتنمية الاقتصاد المصري في ظل الأزمات المستمرة والأزمات الجيوسياسية التي تحتدم يومًا بعد يوم في المنطقة، وما زالت الفرص الاستثمارية في دائرة ضوء مرمى المستثمر الأجنبي، موضحًا أن هناك مشروعات طموحة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المواطنين يشعرون بالطفرة الاقتصادية من خلال المشروعات القومية التي تمكن مصر من تخطي الأزمات والاقتصاد المصري كي يتواكب مع تحديات الأحداث العالمية، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات قادرة على إنجاح الاستثمارات طبقًا لما أحدثته مصر من إصلاح اقتصادي.

