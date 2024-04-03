تكريم الفائزات في مسابقة الأمهات المثاليات بقطاع التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بقطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس، حفل تكريم الأمهات المثاليات، جاء ذلك أمس الثلاثاء الموافق 2 أبريل بقاعة مجلس شئون التعليم والطلاب.

جاء الاحتفال - تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبة الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية.

نظم للحفل الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ ممدوح عثمان مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات.

وفي بداية الحفل قدم الدكتور محمد عبد النعيم التهنئة للأمهات المثاليات، مشيراً إلى أن هذا التكريم المستحق يأتي إيمانًا بمكانة الأم الكبيرة، وعرفانًا بدورها الأصيل في بناء الأمم.

وخلال الحفل- تم تكريم 10 أمهات مثاليات، من أمهات الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية، تقديراً لدورهم في تميز أبنائهم.

ضمت لجنة التحكيم للمسابقة الدكتورة أمينة علي الدسوقي وكيل كلية الطب البيطري رئيسا للجنة، الدكتورة هناء شبيب عبد المقصود وكيل كلية التربية الرياضية عضوا، والدكتورة هبة محمد الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية عضوا.

وقد ضمت قائمة الأمهات المثاليات المُكرمات :-

الدكتور داليا منصور عميد كلية الطب البيطري عن أعضاء هيئة التدريس، السيدة إيناس أحمد محمد والدة الطالبة نشوة أحمد علي بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية عن اللجنة العلمية، السيدة رشا صبحي إبراهيم والدة الطالبة مريم محمد يحيى بكلية الحاسبات والمعلومات عن اللجنة الرياضية، السيدة شرين علي فرج والدة الطالبة منه محمد غنيم بكلية الحاسبات والمعلومات عن اللجنة الاجتماعية، السيدة مروة عمر منوفي والدة الطالب أحمد وائل محمد بكلية الحاسبات والمعلومات عن اللجنة الثقافية، السيدة أميمة عبد الفتاح بركات والدة الطالب عمر السيد محمد بكلية العلوم عن لجنة الجوالة، السيدة إيمان عطيه محمد والدة الطالبة آيه محمد موسى كلية الطب عن الأسر الطلابية، والسيدة أزهار عبد العاطي سيد والدة الطالبة هاجر خيري الشحات من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم تكريم الأستاذة دعاء جمال الشوادفي إخصائية، والسيدة سلوى محمد علي خدمات معاونة.

بينما مُنحت جائزة اللجنة الفنية مناصفة بين كل من السيدة عايدة محمد عبد الجليل بكلية الطب ، والسيدة منى جوده محمد بشئون الطلاب المركزية.

ومُنحت جائزة لجنة أم الشهيد للسيدة أماني عرفه محمد الشامي والدة الطالب محمد حسام محمد أبو الفتوح بكلية الآداب والعلوم الإنسانية عن لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة.