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الأربعاء 03 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة عين شمس تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تقدم  محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بخالص التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمناسبة أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية.

وثمن زين العابدين جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي فى تطوير التعليم العالي ودعم الجامعات المصرية، مما حقق تطور كمي، وكيفي غير مسبوق.

وأشاد بحرص الرئيس على بناء مستقبل واعد للشباب المصري وتوفير بيئة تعليمية متطورة تساهم في تخريج كوادر مؤهلة لمواكبة تحديات العصر قادرة على دفع مسيرة التنمية والتقدم في مصرنا الحبيبة.

وأشاد رئيس جامعة عين شمس بجهود الرئيس الرائدة في تطوير مصر وتحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز مكانة مصر كقوة علمية وثقافية عالمية، وبناء مستقبل مشرق لبلادنا الغالية.

 

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