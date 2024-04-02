بايدن يقدم التعازي لمؤسس منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في ضحايا المنظمة في غزة

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بمؤسس منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الشيف الإسباني خوسيه أندريس، لتقديم تعازيه بعد أن أسفرت غارة إسرائيلية عن مقتل 7 مندوبين إغاثة من مجموعته الخيرية المتواجدة في غزة.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، في تصريحات صحفية أوردتها صحيفة "ذي هيل" الأمريكية: "لقد اتصل الرئيس بايدن بالشيف خوسيه أندريس للتعبير عن حزنه بسبب الأخبار الواردة بشأن الغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل سبعة من عملال الإغاثة وللتعبير عن خالص تعازيه للمنظمة في الضحايا".

وأضافت أن بايدن أعرب عن حزنه البالغ لما حدث، وأكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن مواطنًا أمريكيًا مزدوج الجنسية كان من بين القتلى السبعة، وقالت إن وزارة الخارجية أجرت اتصالات أولية مع عائلة هذا العامل.

وأوضحت بيير: "أن الرئيس بايدن شعر أنه من المهم الاعتراف بالمساهمة الهائلة التي قدمها المطبخ المركزي العالمي للمواطنين في غزة وفي جميع أنحاء العالم"، مُضيفة أنه "أبلغ خلال الاتصال أنه سيوضح لإسرائيل أنه يجب حماية عمال الإغاثة الإنسانية".