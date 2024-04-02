رئيس جامعة مطروح يهنئ السيسي بمناسبة آداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

قدم الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، أسمى آيات التهاني والتبريكات والاعزاز لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة آداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدا لبدء فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

وأوضح النجار أن قيادات الجامعة وجميع عمداء ووكلاء الكليات ومنتسبي الجامعة، يتقدمون بخالص الامتنان والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما تم إنجازه من مشروعات قومية كبرى وتنمية بمختلف ربوع البلاد، متمنين له ولمصرنا الحبيبة دوام التقدم والنماء والازدهار والاستقرار في ظل قيادته الرشيدة.