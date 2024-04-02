حكم دخول الحمام بالمصحف الإلكتروني على الهاتف.. المفتي يجيب

كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، حكم دخول دورات المياه بالهواتف الذكية التي تشتمل على مصحف إلكتروني.



وقال المفتي خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج «اسأل المفتي» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة صدى البلد، إنه لا مانع من دخول دورات المياه أو الحمامات بالهواتف المسجل عليها قرآن أو أدعية أو نغمات أذان.



وعلق المفتي قائلا: الهاتف بمثابة ذاكرة الإنسان، ولكن ينبغي أن يضبط على الوضع الصامت، وكذلك تجنب وضع آيات كصورة ثابتة على شاشة الهاتف إذا كنا مضطرين للدخول به إلى هذا المكان وذلك إن تعذر وضعه خارجه.

