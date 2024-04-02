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الثلاثاء 02 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

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مفتي الجمهورية: الأزهر اعتمد على منهجية أسست للتعايش الحقيقي بين أبناء المجتمعات

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
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أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي  علام، اليوم الثلاثاء، أن المذاهب الفقهية من العلامات البارزة في تاريخ الفقه الإسلامي، والركن الركين الذي حافظ على هذا العلم وفق معايير ثابتة وواضحة على مدى القرون الطويلة.

وأوضح مفتي الجمهورية خلال برنامجه الرمضاني اليومي، أن الأزهر الشريف على مدار تاريخه اعتمد على منهجية منضبطة، أسست للتعايش الحقيقي بين أبناء المجتمعات، وهي: لا إقصاء ولا تكفير، بجانب تهذيب النفس الإنسانية مع العلوم الشرعية.

وأشار إلى أنه لا بد من تهذيب الجانب الأخلاقي الخاص بتهذيب النفوس باعتباره مكونًا أساسيًّا من المنهجية الأزهرية المنضبطة التي لم تُقْصِ أحدًا ولم تكفر أحدًا.

ولفت مفتي الجمهورية أن المذهب الأشعري – وهو مذهب الأزهر الشريف - لا يكفر أحدًا ينطق بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، مؤكدًا أن منهج الأزهر هذا يخالف منهج الإرهابيين الذين يكفرون الناس، وبالتالي فالمنهجية القائمة على المذهب الأشعري تساهم في استقرار المجتمعات.

مفتي الجمهورية شوقي علام المذاهب الفقهية الأزهر