تعرف على نصائح الاستعداد لـ"ليلة القدر" وكيفية إقامتها

ليلة القدر ليلة خير من ألف شهر ينتظرها المسلمون في أنحاء العالم كل عام في شهر رمضان الكريم، هذه الليلة هي ليلة المعجزات يتقبل الله فيها الدعاء وترفع الأعمال الى الله لكل من أقامها وهذه الليلة تأتي في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم ويعتقد البعض أنها تأتي في ليلة وترية والبعض الآخر يؤكد أنها يمكن أن تأتي في أي ليلة من الليالي العشر الأخيرة في الشهر كاملين بالصوم والصلاة والعبادة والصدقات والدعاء طلبا لها وكثرة الدعاء في تلك الأيام مستجابة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".

وتبدأ ليلة القدر من مغرب اليوم الذي تأتي فيه حتى شمس ثاني يوم لذلك تبدأ الاعمال الصالحة والدعاء من هذه اللحظة حتى مطلع الشمس وهناك عدة نصائح يقدمها علماء الدين لإقامة تلك الليلة والاجتهاد فيها للحصول على فضلها العظيم.

-ينصح بالنوم ظهرا حتى لو وقت قصير حتى يستطيع الشخص ان يطل يقظا طوال الليل.

-تناول طعام صحي وعدم الاكثار في الإفطار والمشروبات حتى لا يشعر بالنوم والكسل.

-ان يكون الشخص على طهارة قدر المستطاع بداية من المغرب حتى طلوع الشمس.

-الاكثار من الدعاء والاستغفار بداية من المغرب حتى مطلع الفجر.

-الاكثار من الدعاء من لحظة بداية الليلة بكل ما يتمنى الشخص تحقيقه واستجابته من الله والالحاح في الدعاء بكل ما في النفس.

-محاولة تصفية الذهن عن كل امور الحياة والتركيز في العبادات والطاعات فقط وعدم الانشغال بأي شيء سواء في الحياة، التلفزيون، الإنترنت.

-محاولة التخلص من مشاعر الزعل والمشاحنة مع اي شخص ومسامحة كل شخص.

-العزم عل التوبة والاستغفار على الذنوب مع نية عدم العودة لها.

-الصلاة من التراويح وقيام الليل والتهجد مع التركيز في الصلاة والشعور بثقة ان الله سيستجيب.

-التوبة عن كل ذنب والشعور بالندم وطلب الله المغفرة لكل ذنب.

-الاكثار من دعاء "اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا".

-الاكثار من دعاء طلب العتق من النار.

-الدعاء بتيسير الحال والرزق والشفاء والصحة.

-اطل السجود في كل صلاة واكثر الدعاء.

-التصدق في هذه الليالي فلها لجر عظيم.