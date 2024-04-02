الأردن: مقتل عمال بمنظمة "ورلد سنترال كيتشن" في غزة بدم بارد جريمة من جرائم الاحتلال

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إنّ قتل عمال أعضاء من منظمة «ورلد سنترال كيتشن» المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة بدم بارد هو واحد من جرائم الحرب العديدة التي أدت إلى مقتل الآلاف.

وكتب الصفدي عبر منصة «إكس»، أن القتل بدم بارد لعمال الإغاثة WCK على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة هو واحد من جرائم الحرب العديدة التي أدت إلى مقتل الآلاف، بما في ذلك أكثر من 174 من عمال الإغاثة.

وتستمر هذه الجرائم لأن العالم لم يتحرك بعد بحزم دفاعًا عن القانون والإنسانية.