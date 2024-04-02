فيديو.. مواطنون يهنئون السيسي بالولاية الجديدة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" فيديو لإشادة مواطنين من شوارع القاهرة والمحافظات بإنجازات الدولة التي تمت في عهدهم، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما تم إنجازه في كافة قطاعات الدولة، ووجهوا التهنئة للرئيس السيسي بتوليه الولاية الجديدة.

وصرحت إحدى السيدات قائلة: "هنأت الرئيس السيسي على تولي فترة رئاسته الجديدة، كما أشارت إلى أنها حصلت على التخرج من الدفعة الأولى لتمكين المرأة المصرية".

وقال أحد المواطنين مهنئًا الرئيس: "نسأل الله عز وجل أن يحفظ الرئيس السيسي والبلاد من أي شر، ونرجو أن يعينه الله على خدمة الشعب المصري.. بشكر الرئيس على تحسين جودة الحياة وبالذات الطرق والمواصلات، والريس عامل مجهود جبار في البلد، خاصة في القرى الأكثر احتياجا واللي وفر لهم حياة كريمة، وتأتي بمزيد من المتقدم والرقي".

وأضاف آخر: "الريس عملنا كل حاجة وفي رعاية صحية واجتماعية، ده غير شبكة الطرق اللي ربطت كل الطرق ببعضها.. الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل خلال الفترة الماضية جهودًا مضنية لاستعادة هوية الدولة المصرية بعد سنوات من الانفلات الأمني وانتشار الإرهاب، ولكنه تمكن من استعادة الأمن والأمان والاستقرار للدولة".