"مأساة فى اللبيني".. حكاية أم فقدت عقلها وطفلها

في أحد شوارع مدينة الجيزة، هزت جريمة مروعة أهالي منطقة اللبيني هرم، حيث أقدمت أم على قتل طفلها الرضيع البالغ من العمر عام واحد، برميه من الطابق الخامس.

حيث تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود جثة طفل رضيع ملقاة أسفل عقار سكني، وبانتقال رجال الشرطة إلى مكان البلاغ، تبين وجود جثة الطفل "يوسف" البالغ من العمر عامين ونصف، وحيد والديه، ملقاه على الأرض، بينما تجلس الأم "ندى" بجوار جثته في حالة ذهول.

وبإجراء التحقيقات الأولية مع الأم، اعترفت بارتكاب الجريمة، حيث ذكرت أنها تعاني من مرض نفسي منذ فترة قصيرة، وفقدت السيطرة على أعصابها، فقامت بإلقاء ابنها من الطابق الخامس.

ووفقًا للزوج، فقد تزوج من "ندى" منذ 3 سنوات، وأنجبا "يوسف" كأول مولود لهما، وعندما لاحظ تغيرًا في سلوكها مؤخرًا، اصطحابها إلى الطبيب النفسي الذي أكد إصابتها بمرض نفسي، ووصف لها العلاج المناسب.

ولكن يبدو أن المرض تفاقم مؤخرًا، مما أدى إلى هذه الواقعة المروعة.

ومن جهتها قررت النيابة العامة عرض جثة الطفل على الطب الشرعي لتشريحها وبيان ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية كما قررت إيداع الأم تحت الملاحظة بإحدى مستشفيات الأمراض النفسية و العقلية