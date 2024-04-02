حفلة تعذيب تقود قاتل زوجته بقليوب للإعدام

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الخامسة، بالإعدام شنقًا لكهربائى لاتهامه بقتل زوجته بعد الاعتداء عليها بالضرب باستخدام أحزمة جلدية وشريط لاصق وسلك هاتف، بدائرة مركز شرطة قليوب، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه جراء ما اقترفه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2143 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 34 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم محمد ش ف، 40 سنة، مقيم قرية كمان دائرة مركز شرطة قليوب، لأنه في 24 / 12 / 2022، بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية، قتل عمدًا زوجته المجني عليها ياسمين عربي شوقي عبد المؤمن الروبي، مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه نفاذًا لذلك الغرض عقد العزم وبيت النية على إنفاذ مشروعه الإجرامي فأعد له أدوات مما تُستخدم في الاعتداء على الآخرين، تالية الوصف، متعديًا عليها بها في سائر أنحاء جسدها بمحل سكنهما قاصدًا من فعلته إزهاق روحها فأحدث إصاباتها المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية في ذات الزمان والمكان جناية أخرى وهي احتجاز المجني عليها دون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقد صاحب ذلك الاحتجاز تعذيبها بدنيًا على النحو المشار إليه بعاليه على النحو المبين بالأوراق.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أدوات "3 أحزمة جلد، سلسلة حديدية، شريط لاصق، سلك هاتف" مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين على النحو المبين بالأوراق.