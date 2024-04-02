شئون الحرمين تكثف برنامج "إهداءات" لتوزيع المصاحف في العشر الأواخر من رمضان

كثفت رئاسة الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، برنامج إهداءات المصحف الشريف لطلاب العلم وقاصدي وزائري الحرمين الشريفين.

وأوضحت رئاسة شئون الحرمين - وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم /الثلاثاء/ - أنه تم توزيع الآلاف من نسخ القرآن عبر تفعيل النقاط المشتركة بالتعاون مع إدارات الرئاسة الدينية وتوفير المصاحف المترجمة بمعاني القرآن التي يحتاج إليها الزوار الناطقين بغير اللغة العربية،

ويستمر برنامج "إهداءات" خلال شهر رمضان المبارك، ويتم تكثيفه في العشر الأواخر؛ وتوزيع الآلاف من نسخ القرآن، لتبقى ذكرى لقاصدي الحرمين الشريفين تخلد لهم الرحلة الإيمانية.