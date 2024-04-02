تواصل أعمال تحكيم مسابقة "مواهب مصرية" في مجال الرسم بمركز الموهوبين بجنوب سيناء.. صور

تواصلت اليوم الثلاثاء ثاني أيام فعاليات تحكيم مسابقة "مواهب مصرية" مجال الرسم والبورتريه، على مستوى محافظة جنوب سيناء، بالمركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، التابع لمديرية التربية والتعليم، ومقره المدرسة الثانوية الفندقية في العاصمة طور سيناء، وذلك لتصعيد أصحاب المراكز الأولى على مستوى المراحل التعليمية الثلاث؛ للتصفية على مستوى الجمهورية.

تنظم المسابقة الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتستهدف جميع الطلاب في مختلف مراحل التعليم (الابتدائي والإعدادي والثانوي)، وتركز على اكتشاف وإبراز المواهب العلمية والأدبية والفنية.

ضمت لجنة التحكيم كلا من الفنانة التشكيلية مروة محمد صلاح، ومرفت على محمود، معلم خبير تربية فنية، ورانيا محمد عبدالكريم، مسؤول الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية.

تتضمن مسابقة “مواهب مصرية” ثلاثة مجالات الأول: (المجال التقني): ويشتمل على أربعة فروع وهي "الإنفوجرافيك، وتصميم شعار، وبرمجة وتصميم مواقع، والتصوير والمونتاج"، ويختار الطالب أي من هذه الفروع حسب رغبته، والثاني: (المجال الأدبي) ويشتمل على ثلاثة فروع وهي "القصص القصيرة، ونظم الشعر، والتأليف المسرحي"، الثالث (المجال الفني): ويشتمل على: رسم البورترية لشخصية معروفة ، والتعبير الفني، والغناء والإنشاد".

وأوضح فريق إدارة الموهوبين، أنه جرى تصعيد صاحب المركز الأول في كل مجال على مستوى المدرسة ثم تولى قسم الموهوبين والتعلم الذكي بكل إدارة تعليمية التصفية على مستوى الإدارة ثم يتولى حاليًا فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية التصفية على مستوى الجمهورية وتصعيد صاحب المركز الأول فقط في كل مجال على مستوى المحافظة.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتنفيذًا لتوجيهات وتعليمات محمد حماد عقل، وكيل الوزارة، وإشراف عادل عتلم، وكيل المديرية و في إطار تشجيع الطلاب الموهوبين ونشر ثقافة التميز والإبداع وخلق روح المنافسة وتحفيز الطلاب للمشاركة الفعالة واستثمار الطاقات في مجالات إبداعية متعددة.

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