رئيس جامعة الزقازيق يهنئ السيسي بأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

تقدم الدكتور.خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق بالأصالة عن نفسه، وأسرة الجامعة ومنتسبيها بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلف اليمين الدستورية لبدء فترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والاستقرار بعد تجديد ثقة الشعب المصري بانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ ، داعياً المولى عز وجل أن يكلل مسيرته الوطنية المُخلصة فى الفترة الرئاسية القادمة بمزيد من التوفيق والسداد نحو مسيرة جديدة من العمل والبناء والعمران وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف ربوع الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة.

وأكد رئيس الجامعة، أنّ التاريخ المصري الحديث سيظل شاهداً على دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في حماية الوطن والدفاع عن هويته ووحدته الوطنية والعبور به في مرحلة فارقة من تاريخه إلى بر الأمان ، مؤكداً على عزم واستمرار جامعة الزقازيق على العمل بكل قوة من أجل استكمال خطى التنمية والبناء والتعمير في مختلف المجالات، تحت قيادة سياسية تؤمن بأن العمل الجاد والسعي المستمر نحو البناء والعمل أساس التقدم.

جدير بالذكر أنه خلال اليوم قد أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية في جلسة تاريخية لمجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة إيذاناً ببدء فترة رئاسية جديدة، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في ديسمبر الماضي، وذلك بجلسة خاصة لمجلس النواب، بحضور جميع نواب الشعب، وأعضاء الحكومة، وكبار رجال الدولة.