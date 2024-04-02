نواب البرلمان: الرئيس السيسي نجح في تحقيق تغييرات ملموسة والشعب المصري يثق في حكمته

عبر عدد من أعضاء مجلس النواب، عن آمالهم وتطلعاتهم لفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد تأديته اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة لفترة رئاسية جديدة، اليوم الثلاثاء.

وأكد أعضاء مجلس النواب، أن الفترة الرئاسية الجديدة، تشهد انطلاقة للجمهورية الجديدة، آملين أن تشهد اهتمامًا من الرئيس بالمشروعات الصناعية وتنمية الصناعات المحلية، إضافة إلى المشروعات الزراعية، إذ إن الرئيس السيسي سبق وأن نجح في العبور بمصر لمرحلة تماسك مؤسسات الدولة وأعاد فرض هيبتها الخارجية وعلاقاتها كسابق عهدها، فضلًا عن اهتمامه بإنشاء عدد كبير من المشروعات القومية لإعادة بناء الجمهورية الجديدة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلمة في فعاليات التنصيب للشعب المصري تضمنت رسائل مهمة في مختلف الملفات والتأكيد على تطلعات الدولة المصرية خلال سنوات الولاية الجديدة.

مرحلة فارقة

وأكد الرئيس السيسي، أن التحديات المحيطة بمصر غير مسبوقة في تاريخنا الحديث وأن الشعب المصري هو صاحب الفضل في مواجهة التحديات.

المستشار الدكتور حنفي جبالي

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن مصر تمر بمرحلة فارقة في عمر الوطن كثرت التحديات، مشيرًا إلى أن السباق الرئاسي جعل الشعب المصري يستحضر مواقفكم القوية واصطف أمام صناديق الاقتراع، مؤكدًا حجم المسؤولية واختارك وجدد الثقة.

مصر قوية ومستقرة

وتابع رئيس مجلس النواب، أن الرئيس السيسي نجح في تحقيق تغيرات ملموسة وسعي نحو تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية ومساندة المرأة والشباب والتركيز على الإصلاح الاقتصادي في ظل كافة التحديات، لتقديم كل سبل الدعم للشعب المصري البسيط.

واستطرد قائلًا:"رغم تصاعد وتيرة الاحداث استطعت الحفاظ لمصر على أمنها واستقرار وبعثت رسالة للعالم كله بأن مصر قوية ومستقرة".

وأشار رئيس النواب، إلى أن نواب البرلمان بغرفتيه كانوا في الصفوف الأولى لدعم مواقف الرئيس السيسي لحماية الوطن وتحقيق مصالحه العليا.

وأكد أنه كان للرئيس السيسي دور فاعل في الأحداث المترامية ودعم غزة لدولة فلسطين الشقيقة وتخفيف معاناة شعبها، فضلا عن فتح منافذنا الجنوبية للسماح بأشقائنا، بالإضافة إلى مساعدة الشعب الليبي الشقيق جاء الإعصار الذي تسبب في الكثير من معاناته.

جائزة بطل السلام

وقال المستشار حنفي جبالي، إن الرئيس السيسي حصل على جائزة بطل السلام من برلمان البحر الأحمر المتوسط .

ودعا الرئيس السيسي بمواصلة العمل دون الالتفات لأصوات الجهل والتشكيك، مشيرًا إلى معاهدة مجلس النواب للرئيس على الدعم ومواصلة تحقيق وأمال وطموحات الشعب المصري.

النائب مصطفي سالم

مرحلة جديدة

فيما أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حفل تنصيب الرئيس السيسي اليوم يعد استكمالًا لاختيار المصريين للرئيس والذي توافقت عليه معظم الأحزاب والقوي السياسية المختلفة وجموع الشعب المصري العظيم الذي يدرك تماما قيمة وجود الرئيس على كافة المستويات، موضحا أن مصر تبدأ اليوم مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي الذي يتبعه بالقطع تنمية حقيقية وكبيرة على كافة المستويات وفي مختلف المجالات.

خريطة عمل مستقبلية

وأشاد سالم بكلمة الرئيس التي اعتبرها خريطة عمل مستقبلية جامعة لكل النقاط، حيث شدد سيادته على أمن مصر القومي وتطرق لاهمية استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب.

كما أكد تبني استراتيجيات تعزز قدرات مصر الاقتصادية وصلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات وتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية والتركيز على الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

وقال سالم: ان توجه الرئيس العام يؤكد صلابة الدولة المصرية وقدرتها على المواجهة في ظل ظروف كلنا نعلمها.

إصلاح مؤسسي

حيث أشار الرئيس بضرورة تبني إصلاح مؤسسي يهدف لضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة من خلال ترشيد الإنفاق وتعزيز الإرادات العامة والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العم وتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وتعظيم الاستفادة من الثروات البشرية من خلال جودة التعليم ومواصلة تفعيل المبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين واستكمال مشروع التامين الصحي الشامل.

دعم شبكات الأمان الاجتماعي

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة ان الرئيس لا يألو جهدا في دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية ومخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وإنجاز كامل لمراحل مبادرة حياة كريمة.

والدليل على ذلك زيادة مقررات الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي المقبل لتصبح ٦٣٦ مليار جنيه مقابل ٥٣٠ مليار جنيه، مع زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز ٣٠٪ باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة بدءًا من هذا العام.وابدي سالم تفاؤله خاصة وان الفترة الماضية من حكم الرئيس شهدت تقدما ملحوظا على كافة الأصعدة خاصة في ما يتعلق بالمشروعات القومية الكبري والبنية التحتية ولولا ما مر بة العالم من ظروف صعبة أثرت في اقتصاديات العالم كله لكان وضع مصر الان أفضل اقتصاديا بكثير .

النائب علاء عابد



عهد جني الثمار

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحلف اليمين الدستورية لولاية جديدة، بمثابة بداية عهد جني الثمار الذي دأب على زراعتها الرئيس السيسي خلال العشر سنوات الماضية.

وأوضح عابد، يعد بداية انطلاق مرحلة جديدة من العمل الدؤوب الذي لطالما عاهدنا الرئيس السيسي عليه طوال عشر سنوات مضت من الإنجازات المختلفة في جميع القطاعات على كل شبر في أرض الكنانة.

وأكد رئيس نقل النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة المزيد من المشروعات القومية والتنموية كبرى على مستوى الجمهورية، وجذب مزيد من الاستثمارات لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن خطاب الرئيس السيسي للشعب بعد حلف اليمين الدستورية شامل وواضح ويضع خارطة المستقبل للدولة المصرية لدعم الاقتصاد الوطني واستكمال تحقيق التنمية الشاملة ووضع مصر على رأس قائمة الدولة المتقدمة.

وتابع.رئيس نقل النواب، أن الفترة الرئاسية التي ستبدأ من غدا لمدة 6 سنوات ستشهد المزيد من الإنجازات التي تجعل الدولة لا تتأثر بالتحديات العالمية مرة أخرى، وسيتحقق الاكتفاء الذاتي من كافة السلع الاستراتيجية للدولة، وتحويل مصر من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة لإفريقيا والعالم

بناء مصر الحديثة

ولفت النائب علاء عابد، إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وهو يعمل في إطار استراتيجية شاملة لبناء مصر الحديثة، واهتم بالزراعة ودعم الفلاح المصري لتحسين وتطوير الإنتاج الزراعي والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي

وأضاف رئيس نقل النواب، أن ما حققه الرئيس السيسي خلال ال 10 سنوات الماضية بمثابة إعجاز بمعنى الكلمة لما شهدته مصر من تحقيق طفرة في مختلف المجالات اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا وغيرها.



الدكتورة غادة علي

شارة انطلاق لمرحلة تنموية جديدة

قالت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية اليوم بصدد مرحلة جديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شعارها "التنمية المستدامة حلم يتحقق"، بعد سنوات من العمل الجاد في مختلف المجالات التنموية التي جعلت مصر في مصاف الدول الداعمة للتنمية بمفهومها الشامل.

بناء الإنسان

وأوضحت نائبة التنسيقية، أن القيادة السياسية نجحت بجدارة في إدارة ملف بناء الإنسان وتوفير الحياة الكريمة لقرى مصر بشكل حقيقي وملموس على أرض الواقع، ورصدته المؤشرات التنموية من انخفاض لنسبة الأمية والبطالة والأمراض المزمنة، وارتفاع نسب التشغيل وتأسيس المشروعات المستدامة، لافتة إلى أن القيادة على الرغم من جهودها على مدار 10 سنوات في الداخل، إلا أنها لم تغفل دورها الخارجي ورسم خارطة طريق جعلت الدولة المصرية من الدول المؤثرة في اتخاذ القرارات الدولية، بل وأصبحت تفرض إرادتها على القضايا الإقليمية.

ثقة الشعب

وأكدت النائبة غادة علي، أن الفترة الرئاسية الجديدة هي انطلاقة مختلفة من واقع قائم تستعرضه مصر اليوم في روعة مشهد العاصمة الإدارية كأهم المدن الذكية الجديدة امام العالم، وتسعى نحو اكتمال مشهد رؤية مصر 2030، وهناك العديد من الآمال والطموحات التي تلزم الجميع بالتكاتف والعمل الجاد من أجل المواطن المصري، مشيرة إلى أن الدفع المستمر بالمزيد من الكوادر الشابة الطموحة والمؤهلة للمناصب القيادية والاستزادة من أهل الخبرة وتعزيز سبل الرقابة والشفافية أكبر ضمانة لتحقيق المزيد من النجاحات، خاصة وأن الشعب المصري يثق في الرئيس عبد الفتاح السيسي ثقة لا مثيل لها.

وتابعت النائبة غادة على "أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية اليوم من العاصمة الإداريّة هو بمثابة شارة البدء لمرحلة جديدة من البناء والتنمية بشكل أكثر ارتباطا برؤية 2030، قائما على الاستدامة وتعزيز قدرات الشباب المصري الإبداعية، وبفضل التكاتف والشفافية والتعاون سنرى انعكاسات منطقية تمكننا من السيطرة على تبعات اي أزمات أو ضغوط دولية خاصة على الأسواق المحلية بل والعبور إلى المنافسة العالمية".