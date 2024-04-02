نائب رئيس حزب المؤتمر: العلاقة بين الشعب والرئيس أساسها الحفاظ على الدولة

تقدم الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على بدء ولايته الثالثة وأداء القسم الدستوري أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤكدا أن ولاية الرئيس السيسى الثالثة انطلاقة لجمهورية جديدة.

وقال مرشد في تصريحات صحفية اليوم، إن الولاية الثالثة تأتي بالتزامن مع تحديات جمة تواجه الدولة المصرية على كافة المستويات ولكن حكمة القيادة السياسية في التعامل مع هذه التحديات ستجعلنا نعبر منها إلى بر الأمان كما حديث في الكثير من التحديات التي واجهت الدولة خلال العشرة سنوات الماضية

وأشار إلى أن حقيقة التعاقد بين الشعب والرئيس أساسها الحفاظ علي الدولة،وتقوية مؤسساتها وحماية الأمن القومي، وتنمية الاقتصاد، وتطوير التعليم والصحة، وحماية كرامة المصريين خارج وداخل الحدود.

وشدد مرشد على ضرورة استكمال مسيرة الانفتاح السياسي الذي تجسد في الحوار الوطني حيث أن هذه المنصة الهامة استطاعت أن تخلق مساحات مشتركة بين مختلف التيارات السياسية وتفاعل الرئيس بشكل لحظي مع التوصيات التي تصدر عن الحوار وقامت الحكومة بترجمة هذه التوصيات إلى إجراءات تنفيذية ومشروعات قوانين.

وأعرب نائب رئيس حزب المؤتمر عن ثقته في قدرة الرئيس السيسي على تجاوز كافة التحديات وأن يجني الشعب المصري ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.