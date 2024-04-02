الرئيس الصيني يتفق مع نظيره الإندونيسي على تعميق التعاون بين بلديهما

اتفق الرئيس الصيني شي جين بينج مع نظيره الإندونيسي المنتخب برابو سوبيانتو، على تطوير علاقة أوثق من خلال تعميق التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك تخفيف حدة الفقر.

وكان سوبيانتو - البالغ من العمر 72 عاما- قد وصل إلى الصين في أول زيارة خارجية له بعد فوزه في سباق رئاسة ة البلاد التي سجلت أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا الشهر الماضي.

وذكرت صحيفة (تشاينا ديلي) الصينية، أنه خلال اجتماعهما في قاعة الشعب الكبرى في بكين، أشاد شي بالتقدم الجوهري الذي تم تحقيقه في تنمية العلاقات الثنائية خلال العقد الماضي، قائلا: إن خط السكة الحديد فائق السرعة بين جاكرتا وباندونج أصبح مثالا مشرقا للتعاون عالي الجودة بين البلدين.

وقال "إن الصين تنظر دائما إلى علاقاتها مع إندونيسيا من منظور استراتيجي ومنظور طويل الأجل".

وأشار شي إلى أن الصين مستعدة لتعميق التعاون الاستراتيجي الشامل مع إندونيسيا من أجل إفادة شعبيهما بشكل أفضل وتقديم اساهمات إيجابية للسلام الاستقرار والازدهار في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.

وأضاف شي أن النتائج المثمرة التي تحققت في العلاقات الثنائية تكمن في التزام البلدين بالاستقلال الاستراتيجي والثقة والمساعدة المتبادلتين والتعاون من أجل المنفعة المتبادلة ودعم النزاهة والعدالة.

ووصل الرئيس الإندونيسي المنتخب حديثا أمس الاثنين، إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة تستمر ثلاثة أيام، وتعد أول زيارة خارجية له منذ انتخابه الشهر الماضي.