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الثلاثاء 02 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

"جودر" الحلقة 7.. ياسر جلال يواجه وحش على هيئة نيران وشجرة تداوي جروحه

جودر
جودر
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شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال محاولات عديدة لجودر حتى يستطيع الخروج من الجزيرة المهجورة؛ إذ ظهرت  له حورية البحر الفنانة هنادى مهنا للمرة الثانية، وأشارت له على الطريق الصحيح.

وفى الطريق قابل جودر عند البحيرة وحش في شكل نيران ونجى منه بأعجوبه، ويكمل طريقه ويجد شجرة تحدثه ثم تأمره أن يلتقط بعضا من أوراقها لتشفى جروحه وبالفعل اوراق الشجرة أعادت له يده كما كانت  ثم يتجه ليرى أمامه السور الذي أخبرته به حورية البحر «قمرين»، وهذا السور عبارة عن جسر خشبي معلق فوق نهر ضخم، وعند محاولته للمرور فوقه أخذت أخشابه تقتلع من مكانها وكاد أن يقع من فوقه لولا العناية الإلهية وتشبثه بالحبال الموجودة أعلاه.

ومسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد فتخى، سامية الطرابلسى، هدى مجد، عبد العزيز مخيون، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، وعدد من ضيوف الشرف، ومن من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

ويعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا.

احداث الحلقة السابعة مسلسل جودر ياسر جلال ومسلسل جودر