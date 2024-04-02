الأمن العام يداهم أوكار تجار المخدرات بالمحافظات

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة - الغربية - الشرقية) من القبض على العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

واسفرت جهود الامن العام عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الجيزة

ضبط (أحد الشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية)، وبحوزته (13,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن الغربية

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالزيات) ..وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

مديرية أمن الشرقية

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس)..وبحوزته (بندقية آلية وعدد من الطلقات - 3,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (1,5 مليون جنيه)، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.