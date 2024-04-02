رئيس وزراء اليابان: إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ يهدد السلام الدولي

أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ يهدد السلام والأمن ليس فقط في اليابان ولكن أيضا في المنطقة برمتها، كما يهدد الأمن الدولي.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية الرسمية اليوم الثلاثاء، عن كيشيدا قوله "إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار ناجمة عن إطلاق كوريا الشمالية الأخير لما يبدو أنه صاروخ متوسط المدى باتجاه البحر الشرقي".

وكانت هيئة الأركان المشتركة الكورية قد أعلنت - في بيان - أنها رصدت إطلاق صاروخ يفترض أنه متوسط المدى، من منطقة بيونج يانج، وحلق حوالي 600 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر الشرقي.

وندد الجيش الكوري الجنوبي بإطلاق الصاروخ، ووصفه بأنه عمل استفزازي وتعهد بتعزيز اليقظة العسكرية ضد أي علامات استفزازية محتملة.