كذبة أبريل.. أرنب يقتحم مؤتمرا صحفيا للبيت الأبيض

تداولت مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لأرنب يقتحم مؤتمرا صحفيا للبيت الأبيض وكان هذا بمناسبة عيد الفصح.

وظهر في المقطع، شخصًا يرتدي زي الأرنب يدخل إلى قاعة مؤتمر صحفي في البيت الأبيض واعتلى المنصة ملقيا التحية على الحاضرين.

وكان هذا تزامنا مع يوم كذبة أبريل، وكانت قد وقفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير بجانب الأرنب، قائلة إن البيت الأبيض سيلغي قانون هاتش والذي يحظر على الموظفين الفيدراليين استخدام قدراتهم الرسمية للتأثير على الانتخابات أو التدخل فيها.

ويمثل أرانب عيد الفصح شخصيات مصورة تقوم بتوزيع بيض عيد الفصح ويلبس زي الأرنب.

ويحتفل الناس في مناطق مختلفة من العالم بما يسمى "كذبة أبريل" ويتبادلون المزاح والمقالب المضحكة وتعود تلك الممارسة الى عام 1582.