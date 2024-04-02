مسئول روسي: منفتحون على أي اتصالات مع "الناتو" حال كانت قائمة على المساواة

أكد رئيس الوفد الروسي لمفوضات نزع السلاح في فيينا، قسطنطين جافريلوف، أن بلاده منفتحة على أي اتصالات مع حلف "الناتو" في حال كانت مبنية على المساواة وتأخذ في الاعتبار مصالح روسيا.

وفيما يتعلق باحتمال إجراء مفاوضات بين بلاده وأوكرانيا، قال جافريلوف - لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية بمناسبة الذكرى الـ75 على تأسيس حلف شمال الأطلسي، اليوم الثلاثاء - إن تكرار سيناريو مفاوضات إسطنبول مع نظام كييف أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا، لافتا إلى أنه في الوقت الحالي يجرى تحديد مستقبل الصراع الأوكراني في ساحة المعركة لأن القوات الروسية تمتلك زمام المبادرة على طول خط المواجهة بأكمله.

وأضاف: "حتى لو افترضنا إمكانية استئناف المفاوضات مع الجانب الأوكراني، فمن الواضح أن القائمين على نظام كييف سوف يستغلون هذا الأمر لإعطاء القوات الأوكرانية فترة راحة لتزويدها بالأسلحة وإعادة تجميع قواتها".