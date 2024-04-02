"تعليم مطروح": فتح فصل تعليم مجتمعي ملحق بمجمع الصفتي الابتدائي

قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، إن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وافق على مقترح المديرية الخاص بفتح فصل تعليم مجتمعي ملحق بمجمع عادل الصفتي الابتدائي؛ لمعالجة ظاهرة التسرب التعليمى بمدارس مدينة مرسى مطروح، والذين لم يلتحقوا بالتعليم الابتدائي من سن 9 سنوات حتى 14 سنة بعد أن تم التنسيق مع الإدارة المركزية للتسرب من التعليم بديوان عام الوزارة.

وأوضح وكيل الوزارة أن موافقة قائد الإقليم جاءت بعد التنسيق ومخاطبة الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي بالوزارة بشأن فتح الفصل، مشيراً إلى أن فتح الفصل الملحق يأتى فى إطار الجهود التي تبذلها المديرية للحد من ظاهرة التسرب التعليمي وإتاحة فرصة التعليم لمن فاتهم السن الإلزامي للالتحاق بمدارس المدينة، وكذلك فى إطار الجهود المبذولة لتحسين الوضع السكاني على مستوى المحافظة.

وأضاف شحاتة أنه تمت مخاطبة فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة من خلال إدارة التخطيط والمشروعات؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومعاينة الفصل وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، مشيراً إلى أن عدد التلاميذ المتوقع التحاقهم بالفصل ما بين خمسة عشر طالبا وخمسة وعشرين طالب مع مراعاة السن، مؤكداً أنه سيتم توفير معلمتين للفصل إحداهما للمستوى الأول والأخرى للمستوى الثاني، وسيتم متابعة انتظام العمل به من خلال موجهي التعليم المجتمعي وموجهي المواد الدراسية.

وأشاد وكيل تعليم مطروح بالتنسيق المستمر مع الدكتورة راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم بديوان عام الوزارة، والتى لا تدخر جهدا من أجل خدمة أبنائنا فى التعليم المجتمعى وتقديم خدمة تعليمية متميزة لهم.

واختتم وكيل الوزارة تصريحاته بتقديم الشكر لمحافظ مطروح؛ لدعمه المتواصل للمنظومة التربوية بمحافظة مطروح، مؤكدا أن المديرية تعمل بكامل طاقتها لتوفير الخدمة التعليمية التى تلبي كافة الاحتياجات وتستوعب جميع الطلاب المتقدمين وتحد من ظاهرة التسرب التعليمي وبخاصة الفتيات وذلك فى إطار سعى المديرية للارتقاء بجودة حياة المواطن فى محافظة مطروح وفق رؤية مصر 2030 .