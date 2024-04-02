بالفيديو.. إصابة 3 أشخص في إطلاق امرأة للنار بأكبر سوق في سانتياغو

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" لإصابة 3 أشخاص في إطلاق نار في العاصمة التشيلية سانتياغو، الاثنين، من بينهم مصور شبكة تلفزيون تشيلية، كان ينقل تقارير عن الإجراءات الأمنية الجديدة في أكبر سوق جملة في البلاد.

ووقع الحادث حينما استولت امرأة تم القبض عليها على سلاح شرطي وقامت بإطلاق النار في أكبر سوق في العاصمة التشيلية سانتياغو، وذلك عقب اعتقالها وتكبيل يديها.

وقال خوسيه مانويل ماكنمارا، المدعي العام المسؤول عن التحقيق، إن المرأة، وهي تشيلية عمرها 54 عاماً، كانت تزور المنطقة بانتظام وربما كانت تحت تأثير الكحول.

ووقع الحادث في اليوم الذي أطلق فيه السوق إجراءات تجريبية تتطلب تقديم وثيقة تثبت هوية صاحبها قبل الدخول إلى السوق بسبب زيادة عدد الجرائم مؤخرًا.