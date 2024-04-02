ads
الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. إصابة 3 أشخص في إطلاق امرأة للنار بأكبر سوق في سانتياغو

امرأة تستولي على
امرأة تستولي على سلاح شرطي وتطلق النار في أكبر سوق في سانتيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" لإصابة 3 أشخاص في إطلاق نار في العاصمة التشيلية سانتياغو، الاثنين، من بينهم مصور شبكة تلفزيون تشيلية، كان ينقل تقارير عن الإجراءات الأمنية الجديدة في أكبر سوق جملة في البلاد.

ووقع الحادث حينما استولت امرأة تم القبض عليها على سلاح شرطي وقامت بإطلاق النار في أكبر سوق في العاصمة التشيلية سانتياغو، وذلك عقب اعتقالها وتكبيل يديها.

وقال خوسيه مانويل ماكنمارا، المدعي العام المسؤول عن التحقيق، إن المرأة، وهي تشيلية عمرها 54 عاماً، كانت تزور المنطقة بانتظام وربما كانت تحت تأثير الكحول. 

ووقع الحادث في اليوم الذي أطلق فيه السوق إجراءات تجريبية تتطلب تقديم وثيقة تثبت هوية صاحبها قبل الدخول إلى السوق بسبب زيادة عدد الجرائم مؤخرًا.

إطلاق نار العاصمة التشيلية الإجراءات الأمنية سوق جملة الكحول