أسعار العملات اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو: 47.1241 جنيه للشراء، مقابل 47.2598 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو: سجل 50.8045 جنيه للشراء، مقابل 50.9555 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو: 59.4141 جنيه للشراء، مقبل 59.6182 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 52.2441 جنيه للشراء، مقابل 52.4002 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو: 31.1297 جنيه للشراء، مقابل 31.2234 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصينى نحو 6.5170 جنيه للشراء، مقابل 6.5365 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو: 12.5638 جنيه للشراء، مقابل 12.6006 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو: 153.1646 جنيه للشراء، 125.3575 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى نحو: 12.8316 جنيه للشراء ، مقابل 12.8696 جنيه للبيع.

كما سجل سعر دينار البحرين نحو: 124.9812 جنيه للشراء ، مقابل 125.3575 جنيه للبيع.

وسجل ريال عماني نحو 122.3877 جنيه للشراء، مقابل 122.7654 جنيه للبيع.

وسجل ريال قطري نحو 12.9178 جنيه للشراء، مقابل 12.9656 جنيه للبيع.

وسجل دينار أردني نحو 66.3720 جنيه للشراء، مقابل 66.7511 جنيه للبيع.