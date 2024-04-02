قوات الاحتلال تواصل إغلاق مداخل وطرقات مخيم قلنديا شمال القدس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إغلاق مداخل وطرقات مخيم قلنديا شمال القدس.

ومنذ قليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب الفلسطيني صالح مطير بعد اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس، كما اعتقل الاحتلال الإسرائيلي الشاب بهاء زايد بعد اقتحام المخيم.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الطواقم الطبية تتعامل مع إصابة بالرصاص الحي في الرجل بمخيم قلنديا وجاري نقلها إلى المستشفى.

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل مكثف بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القصفات المدفعية بشكل متقطع في منطقة المغراقة ووادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط غزة.

واستشهد 5 مواطنين فلسطينيين، بينهم عاملون في منظمات دولية، وأصيب آخرون، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح، وسط قطاع غزة.

كما استشهد طفل فلسطيني وأصيب 20 شخصًا آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مسجد البشير في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوصول إصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلي استهدف مسجد البشير في منطقة الحكر بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.