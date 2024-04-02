طالب سيناوي يفوز بالمركز التاسع جمهوري فى مسابقة الطالب المثالي

تقدم أحمد غيث، مدير عام إدارة طور سيناء التعليمية، بخالص التهانى والتقدير لمدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية بنين بقيادة عصام أحمد إبراهيم مدير المدرسة وإشراف الأخصائي الاجتماعي الطيب عبد الله محمد، بفوز الطالب محمد سامح عبد المنصف بالمركز التاسع على مستوى الجمهورية فى مسابقة الطالب المثالى للمرحلة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

و أشاد مدير عام إدارة طور سيناء التعليمية بالجهود المبذولة للوصول لهذه الغاية الثمينة المتمثلة في أن يكون الطالب مثالى فى كل شيء سواء مستوى دراسى رفيع وأيضا مستوى ثقافى مرتفع وأيضا مستوى سلوكى راقى.

واشار غيث إلى أن مثل هذه الأمثلة الطيبة من أبنائنا لا تأتى الا بعجلة دفع سليمة وسوية من قبل كل الأطراف المعنية وهى أولياء أمور وإدارة مدارس واخصائيون يعملون بكد متواصل، متمنيا التوفيق والسداد فى الأعوام القادمة لأبنائه الطلبة والطالبات وأيضا فرق العمل من إدارات المدارس وأخصائيين.