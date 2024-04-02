محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير وصيانة مسجد الصحابة.. صور

أجرى اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية تابع فيها أعمال تطوير وصيانة مسجد الصحابة بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ. استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وتابع المحافظ الأعمال التي تشمل صيانة المسجد من الداخل والخارج، والفرش والإنارة بالاضافة، وصيانة النافورة واللاند سكيب.

وشدد المحافظ علي ضرورة الحفاظ علي المظهر التراثي للمسجد حيث انه مزار هام لكافة ضيوف المحافظة بالإضافة الي انه مزار رئيسي في كافة البرامج السياحية بشرم الشيخ من مختلف الجنسيات، لافتا ان افتتاح أعمال التطوير سيتم افتتاحها في ليلة القدر حيث سيتم به تكريم حفظة القران الكريم من أبناء المحافظ،.يوم السبت القادم.

وفي نفس السياق تفقد المحافظ أعمال التطوير بالسوق القديم وخاصة مصر القديمة مشددا علي الالتزام بالتعليمات الصادرة بالمواعيد المقررة لدخول السيارات للسوق مساء لافساح الطريق لرواد وزوار السوق القديم.

وتفقد المحافظ خلال الجولة أعمال النظافة والدهانات والعلامات الإرشادية بالطرق الداخلية بالمدينة ضمن استعدادات شرم الشيخ لاستقبال الزائرين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والشيخ السيد غيط مدير عام أوقاف جنوب سيناء، والشيخ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشئون المساجد.

inbound874739425597293777

inbound5962868229431261969

inbound8986956109432359597